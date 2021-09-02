4-місячна тернополянка Олівія Зубик ще не встигла пожити, як вже разом із батьками змушена виборювати своє право на життя.

Страшний діагноз, який встановили лікарі для цієї крихітки, змусив батьків діяти рішуче і не гаяти жодної хвилини. У дівчинки рак крові – мієлоїдна лейкемія, яка є досить незвичною і рідкісною формою лейкемії.



Єдиний шанс врятувати дитину – дороговартісне лікування за кордоном, пише 0352.ua. Тому батьки дівчинки, Оксана і Тарас Зубик, благають кожного, хто має можливість переказати хоча б одну гривню, долучитися до порятунку їхньої довгоочікуваної крихітки. Зараз батьки разом із донечкою прибули на обстеження та початок лікування у Туреччині, бо важливою є кожна хвилина, але коштів, які потрібні на весь курс лікування, ще немає.

“Час – саме він найважливіший! Він підштовхує діяти швидко і кардинально! До львівського аеропорту ми їхали реанімобілем під наглядом медиків та під постійним капанням. Найбільше ми боялися самого перельоту. В турецькому аеропорту нас теж зустріла швидка допомога та доставила в клініку. Зараз ми заново здаємо всі потрібні аналізи для встановлення точного діагнозу. Про зібрані кошти, вартість лікування та рахунки, які нам буде надавати клініка будемо повідомляти вас у наступних постах на сторінці у Facebook.

Кошторис в клініці орієнтовно складає:

– пакет хіміотерапії 80-100 000 $

– трансплантація кісткового мозку від родича 65 000$, від чужого донора 97 000$.

Наразі ми оплатили кошти за обстеження. Їх вартість – 3530$. В них входить аспірція кісткового мозку, біопсія та оцінка, паталогічні та генетичні тести, лабораторні дослідження.

Cума коштів зібраних на сьогодні становить:

Гривні – 1 178 398 UAN

$ – 15 071 (за мінусом проплачених)

€ – 8191.

Цифри на лікування захмарні, але це реально з вашою підтримкою. Кожен перепост, кожне поширення інформації для нас важливі. Дякуємо за вашу небайдужість! Нехай Господь Бог посилає всім здоров’я!” – зазначила мама Олівії тернополянка Оксана Зубик.