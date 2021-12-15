Виставку дитячих малюнків, присвячених ліквідаторам аварії на ЧАЕС, відкрили у Тернополі.

Хлопчики та дівчатка з різних районів області надіслали близько трьохсот робіт. Комісія відібрала найкращі. Їх розмістили у холі облдержадміністрації.

У грудні 35 років тому збудували перший саркофаг над зруйнованим реактором Чорнобильської атомної електростанції. З цієї нагоди вирішили створити експозицію дитячих малюнків, що вшановують ліквідаторів аварії.

«Тема аварії на ЧАЕС для мене важлива і болюча, тому що там загинув родич. Вирішила долучитися до події, щоб вшанувати його пам’ять. Рада, що мій малюнок розмістили на виставці», – каже тернополянка Анастасія.

Учасників виставки нагороджували у двох вікових категоріях: молодші і середні шкільні роки. Після отримання призів, дітей запросили на екскурсію в музей ліквідаторів аварії на ЧАЕС.