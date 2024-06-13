Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв’ю телемарафону “Єдині новини”, під час якого розповів про результати атак по Росії західною зброєю, прокоментував загрозу РФ у Сумській області і попередив про важкий період для України.

ТСН.ua зібрала головні заяви головного розвідника України.

У Криму з’явились найновіші елементи С-500

За даними Буданова, Росія розмістила у тимчасово анексованому Криму найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500.

“З’явилися (в Криму – ред.) найновіші елементи С-500. Це буде досить дослідне застосування. Але вони вже з’явилися там”, – заявив Буданов.

Очільник ГУР додав, що окупанти продовжують використовувати незаконно збудований Керченський міст. Найчастіше там перевозять особовий склад армії РФ.

“Керченський міст завжди використовується…Через нього перевозять основні вантажі, але перш за все — це особовий склад”, – розповів головний військовий розвідник.

Буданов спрогнозував перебіг війни

Буданов попередив, що зараз “важкий період” уже настав, але він вірить, що Україна переможе у війні.

“Я вважаю, що він (важкий період – ред.) зараз іде, але знову ж я вам повторюсь: армагедону жодного не буде, не переймайтеся. Ми вистоїмо і переможемо”, – наголосив Буданов.

Чи є загроза РФ у Сумській області

Очільник української розвідки прокоментував нещодавні дії у Сумській області. За його словами, вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але Україна вже “вжила всіх необхідних заходів”.

“Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (на Харківщині – ред.), вже немає”, – наголосив головний військовий розвідник.

Чи допоможуть дрони виграти війну

Начальник ГУР прокоментував створення Сил безпілотних систем, наголосивши, що використання дронів у війні є лише підтримкою.

“Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилося з епохи двох-трьох тисяч років. Допоки солдат із прапорцем не зайде на територію – нічого не буде”, – сказав Буданов.

Результати атак України по Росії західної зброєю

Буданов підтвердив, що українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації. За його словами, ЗС РФ вже відчуває ці удари і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист.

“Вони (удари західною зброєю – ред.) вже відчуваються… що ж готуватись. Як-то кажуть, пізно пити “боржомі”, – сказав Буданов. Це точно полегшить ситуацію… Не менше, не більше”, – прокоментував він.