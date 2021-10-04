2 жовтня перестало битися серце начальника управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради Івана Коваля. Йому було 64 роки.

“Важко передати словами всю біль від втрати, адже сім’я залишилася без чоловіка, батька та дідуся, а колектив міської ради – без людини, яка своєю щоденною працею примножувала добрі справи. Іван Васильович працював на посаді начальника управління надзвичайних ситуацій 18 років.

Від імені усього колективу міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Івана Коваля. Світла пам’ять про його добрі справи задля розвитку Тернополя та громади назавжди залишиться в наших серцях”, – ідеться у зверненні з цього приводу міського голови Сергія Надала.

Похорон відбудеться сьогодні, 4 жовтня, о 13-й годині.