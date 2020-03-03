В бетонний дорожній відбійник в’їхала водій автомобіля “ЗАЗ СЛАВУТА”.

В результаті удару жінку, 1974 року народження, з політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом гомілки госпіталізували до лікарні.

Аварія трапилася 2 березня близько 11:55 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, повідомляють у поліції. За попередніми даними, жінка не врахувала безпечної швидкості руху, не зорієнтувалася в дорожній ситуації та не впоралася з керуванням. Автівку занесло і транспорт зупинився у відбійнику.

Від удару двері автомобіля заклинило і потерпілу витягали з салону правоохоронці разом з водіями інших автівок.

У кермувальниці відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з статтею 286 ККУ.