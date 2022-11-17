Тернопіль сколихнула сумна звістка. Не стало багаторічного працівника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради – Василя Петровича Кармазина.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Своє життя Василь Петрович з ранніх років присвятив культурі, адже трудовий стаж на цій ниві складає більше 40 років, з яких 17 – в органах місцевого самоврядування. З листопада 2014 року по листопад 2015 року працював на посаді виконувача обов’язків начальника управління культури і мистецтв.

“Ми втратили знавця і носія культурних знань, організатора, керівника, а сім’я та рідня – чоловіка, батька, друга.

Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна і світла пам’ять”, – написав Сергій Надал.