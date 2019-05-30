Звістка про смерть відомої журналістки Світлана Клос шокувала тернополян. Адже про боротьбу з онкологією знали лише одиниці.

До останнього дня Світлана працювала, не скаржилась на біль та відчай і мріяла ще раз побачити море. Колеги та однокурсники згадують, допомагала всім, була сильною духом та завжди вміла відстояти власну думку, йдеться в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

Звістка про смерть відомої журналістки Світлани Клос вразила тернополян. Адже цю жінку знали з публікацій у газеті “Тернопіль вечірній” та “Місто”. Також Світлана була кореспондентом всеукраїнських газет – “Україна молода” та “Високий замок”. “Не лише професіонал своєї справи, а й справжній друг”, – такою Світлану пам’ятає колега Тетяна Тарасенко. Hозповідає, ніхто не очікував, що у віці 53 років діагноз “онкологія” забере життя журналістки.

“Вона була принциповою людиною, вміла відстояти свою думку, відвойовувала кожен матеріал. Й була хорошою коліжанкою. Могла виручити в будь-який момент. Я згадала, ніколи не бачила, як вона плаче. Вона вірила, що одужує, але тут ми безсилі”, каже колега Світлани Клос, прес-секретар Тернопільської обласної ради Тетяна Тарасенко.