Василь Облещук назвав заяву Тараса Юрика чорним піаром

12/03/2019 Розмір тексту:

Тернопільський обласний виборчий штаб кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко розповсюдив зверненння з приводу прес-конференції керівника обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», народного депутата України Тараса Юрика, яка відбулася 6 березня 2019 року.

“Сталося те, що ми називаємо поверненням старих часів СРСР, коли існувала лише одна правляча партія, яка й писала закони, їх виконувала та контролювала виконання”, – йдеться у зверненні.

На думку керівника служби безпеки виборчого штабу, правохоронця з чималим досвідом Василя Облещука, продемонстровані нардепом списки з персональними даними осіб, які нібито входять у так звану мережу, є списками членів ДВК.

Однак у пана Облещука виникає запитання: невже народний депутат України Тарас Юрик чи партійні структури Блоку Петра Порошенка володіють повноваженнями правоохоронних органів і мають право здійснювати оперативні заходи зі збору інформації щодо жителів області, громадян України?

“У відповідності до ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні заходи здійснюються оперативними підрозділами національної поліції, державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, органами доходів і зборів, Національного антикорупційного бюро України. Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими державними органами, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється. То виходить, що партія БПП стала правоохоронним органом, чи то правоохоронні органи делегували свої повноваження політичній партії БПП?” – запитує керівник безпекового сектору тернопільської “Батьківщини”.

На думку виборчого штабу, виступ Юрика Т.З. йде в розріз із ст. 32 Конституції України, яка забороняє будь-кому втручатися в особисте чи сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Також не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

“Разом з цим, оприлюднені відомості містять персональні дані членів місцевих партійних організацій ВО «Батьківщина», які відповідно до п. 1, 2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» є об’єктом захисту. Володільцем та розпорядником персональних даних вказаних осіб є керівництво обласної партійної організації ВО «Батьківщина», яке нікому з третіх осіб не передавала вказані дані, а також не передавала повноваження щодо їх збору, зберігання та обробки”, – йдеться у зверненні.

Відтак, у тернопільській “Батьківщині” вирішили звернутися до правоохоронних органів області з проханням дати правову оцінку діям Юрика Т.З., а також направили на адресу НАБУ та ДБР ідентичне звернення, враховуючи його статус як народного депутата України. “Сподіваємось на об’єктивний та оперативний розгляд вказаних фактів структурами, які покликані стояти на варті законності та дотримання прав людей”, – зазначає Василь Облещук, який очолював тернопільську міліцію після Революції Гідності.