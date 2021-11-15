До Тернополя повертаються бандитські 90-ті – рейдери все більш відверто чинять тиск на місцевий бізнес.

Як повідомляє Тернопіль Наживо, два тижні тому понад три десятки «тітушок» увірвалися на об’єкт, який зводить ТОВ «Компанія Добробуд», і заблокували роботу. На ділянці, що прилягає до вулиць 15 Квітня й Академіка Сахарова, забудовник зводить кілька багатоповерхівок, заплановано спорудження дитячого садка.

«Тітушки» вигнали будівельників, вивезли за територію спецтранспорт, цілодобово чергують і нікого не впускають. Підрядник «Ремонтно-будівельне управління № 4» змушений був призупинити роботу. Забудовник викликав правоохоронців, але ті лише розвели руками. Подейкують, що рейдери давно «пасуться» на забудовниках, але їхні апетити щоразу зростають. Вочевидь, щось цього разу пішло не так, тож завезли проплачених мускулястих «тітушок» і шантажують. Платять «тітушкам», як вдалося дізнатися, від 1 тис. до 1,5 тис. гривень за день. Це значно більше, ніж отримують майстри на будові. Наразі «тітушки» сидять цілодобово в автівках і «патрулюють» територію. Не кажуть, від кого вони і що хочуть.

Засновники «Компанії Добробуд» — брати Віталій і Юрій Смакоузи. Майже 25 років будівельна компанія зводить житло в обласному центрі й має добру репутацію. Але в останні дні жовтня стало відомо, що частина акцій товариства опинилася в руках одіозного тернопільського ділка Павла Коломійця. Власне, після захоплення будівельного майданчика «тітушками», туди приїхав цей чолов’яга і почав розмахувати перед Віталієм Смакоузом документом про те, що йому належить 40% акцій «Компанії Добробуд». Разом із ним був представник Юрія Смакоуза – адвокат Ростислав Лукашов. Як виявилося, щедру частку бізнесу Коломійцю подарував(!) Юрій. Раніше частка статутного капіталу братів становила по 50%. Тепер у Юрія залишилося 10%. Переписав він на Коломійця також по 40% акцій з інших двох компаній, якими володів із братом. Рейдерська схема зрозуміла: пускає Коломійця, щоб той тиснути на бізнес. У будь-який час Юрій зможе повернути свою частку. Про не надто добрі стосунки між братами відомо давно. Наразі Смакоузи не коментують ситуацію, яка набрала розголосу.

Юрій Смакоуз є засновником кількох підприємств, його називають «водяним магнатом», бо має фірму з виробництва мінеральної води «Вишнівецька». Та все ж найбільший дохід він отримував із «Компанії Добробуд». У декларації Юрія величезний список нерухомості: від магазинів та спортзалу до десятка квартир у Тернополі й помешкання в Іспанії та Польщі. Загальна площа його спільної з дружиною нерухомості — понад 1,5 тис. кв. метрів. Смакоуз-молодший належить до п’ятірки найбагатших депутатів Тернопільської міської ради. Але такий успіх в бізнесі та стрімке збагачення Юрія Смакоуза — це заслуга його брата Віталія. Молодший брат завжди був при старшому, як в Бога за пазухою. Віталій Смакоуз від початків був директором «Компанії Добробуд», приймав важливі рішення, ніс відповідальність перед пайовиками, має звання заслужений будівельник України. Участь Юрія натомість була формальною, хоча завжди вповні отримував своє. У компанії він не мав посади, працівники називають його «братом директора». Протягом десяти років Юрій не з’являвся на збори засновників фірми, блокуючи роботу. А тепер раптом «прокинувся» і почав брудну гру проти рідного брата, заручившись підтримкою горе-ділка Павла Коломійця.

Хто ж такий Павло Коломієць? В інтернеті про цю особу чимало інформації.

Із ресурсу Youcontrol відомо, що Коломієць є власником товариства «Вест ленд груп», яке надає в оренду й експлуатацію нерухоме майно, товариства «Бонусмедікус», що пропонує медичні послуги. Займається також оптовою торгівлею продуктами харчування, надає послуги з обслуговування та ремонту автомобілів.

Відомо, що Павло Коломієць є сином вже покійного Миколи Коломійця, який свого часу обіймав посаду голови Апеляційного суду Тернопільської області. А сестра Павла – нинішня суддя Тернопільського апеляційного суду. Власне, можливо, тому завжди козиряє, що не боїться проблем, бо легко повирішує всі питання в суді через свою сестру?

Ще один важливий момент. Особа на ім’я і прізвище Павло Коломієць згадується в гучній кримінальній справі про замовний напад на політика Ігоря Турського. У лютому 2018-го в самому центрі Тернополя злочинець кинувся з ножем на Турського і серйозно поранив його в ногу.

З приводу рейдерських атак на ТОВ «Компанія Добробуд» до начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександра Богомола днями звернувся президент Асоціації «Будівельні підприємства Тернопільщини» Василь Лило. «Асоціація вважає, що будь-які спори, зокрема, й корпоративні, мають вирішуватися в суді або в інших органах в установленому законом порядку. Засуджуємо будь-який силовий варіант вирішення даної конфліктної ситуації. Наголошуємо, що дана конфліктна ситуація в першу чергу відобразиться на інвесторах (пайовиках) ТОВ «Компанія Добробуд», які інвестували кошти на придбання житла, що в подальшому може спричинити велику соціальну напругу, що є неприпустимим фактором, оскільки репутаційний рівень будівельних компаній у Тернополі буде знижуватись. Просимо органи поліції забезпечити належну роботу ТОВ «Компанія Добробуд» та не допустити її блокування», — йдеться у зверненні Василя Лила.

Безумовно, у дану ситуацію мали б втрутитися правоохоронні органи, бо якщо потурати вседозволеності рейдерів, то наше файне місто стане «бандитомістом», а «тітушки» будуть вриватися в першу-ліпшу фірму.