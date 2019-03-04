Василь Деревляний: Пора ставити крапку в цинічності, брехні та безвідповідальності вищої влади

Як повідомляє прес-служба обласної парторганізації, про це йдеться у заяві голови Тернопільської обласної «Батьківщини» Василя Деревляного.

«Нам розповідають про посилене фінансування української армії, військові новинки та передові технології Укроборонпрому, які забезпечать нашу перемогу. Все це, як виявилося, було лише «ширмою» торгівлі на війні та людській крові», – зазначив Василь Деревляний.

Політик нагадав про мільйонні афери на побудові оборонної сітки на кордоні з РФ, поставки в бойові підрозділи неякісної, «виграної на тендерах» техніки, амуніції та бронежилетів.

«У будь-якій цивілізованій країні після таких гучних корупційних скандалів більшість посадовців опинилася б під слідством із перспективою тривалого тюремного ув’язнення. Ми підтримуємо Юлію Тимошенко – ініціювати процедуру імпічменту Президенту України, який зобов’язаний виступати гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України. Пропонуємо Тернопільській обласній раді, радам усіх рівнів звернутися до парламенту, аби негайно ухвалити постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить всі факти корупції чинного Президента», – наголосив політик.

На переконання Василя Деревляного, майбутні вибори дадуть можливість українському народові поставити крапку в цинічності, корупції, брехні та безвідповідальності вищої влади.

Заява Тернопільської обласної організації партії ВО «Батьківщина»

Тернопільська обласна організація ВО «Батьківщина» пропонує Тернопільській обласній раді та радам усіх рівнів звернутися до парламенту з вимого: негайно ухвалити постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить всі факти корупції діючого глави держави та прийняти Закон про імпічмент Президента України.

Нам розповідають про посилене фінансування української армії, військові новинки та передові технології Укроборонпрому, які забезпечать нашу перемогу. Все це, як виявилося, було лише «ширмою» торгівлі на війні та людській крові.

Мільйонні афери на побудові оборонної сітки на кордоні з РФ, поставки в бойові підрозділи неякісної «виграної на тендерах» техніки, амуніції та бронежилетів…

У будь-якій цивілізованій країні після таких гучних корупційних скандалів більшість міністрів, чиновників, сам президент опинилися б під слідством з перспективою тривалого тюремного ув’язнення. Що ж говорити про моральність очільників нашої держави, які «замилюють очі» своєму нородові, замість відповідати за власні злочини?

Тому ми підтримує ініціативу нашого лідера Юлії Тимошенко – ініціювати процедуру імпічменту Президенту України, який зобов’язаний виступати гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України. А також, пропонуємо Тернопільській обласній раді та радам усіх рівнів звернутися до парламенту, щоб негайно ухвалити постанову про створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить всі факти корупції чинного президента.

Нагадаємо, що 3 березня 2017 року Тернопільська обласна рада прийняла заяву до вищого керівництва держави з вимогою негайного перезавантаження влади.

«Тернопільська обласна рада вважає, що єдиним шляхом виходу з цієї загрозливої ситуації для України та українського народу є дострокові вибори Верховної Ради України, а в подальшому – і Президента України, які мають відбутися вже цього року», – йшлося у заяві облради.

Звісно, вища влада тоді не почула заяви Тернопільської обласної ради, зате сьогодні вибори дадуть можливість українському народові поставити крапку в цинічності, корупції, брехні та безвідповідальності президента і його команди.

В цей складний час для української нації, закликаємо всі демократичні політичні сили до боротьби з антиукраїнським режимом Порошенка. Просимо жителів області, проявити свою активну громадську позицію – прийти на вибори 31 березня і вже в першому турі обрати Юлію Тимошенко Президентом України!

За нами правда! Разом ми переможемо!

З повагою,

голова Тернопільської обласної організації

ВО «Батьківщина»

Василь Деревляний