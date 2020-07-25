У середу, 22 липня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню, повідомляють в Офіційному інтернет-представництві президента.

Цю ситуацію у програмі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» прокоментував депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– «Свобода» ще з початку війни на Сході заявляла про те, що «Мінський процес» є мертвим, оскільки немає людей, які дійсно зацікавлені у закінченні збройного конфлікту на Донбасі. Ми наголошували, що цей формат треба змінити на Будапештський, де будуть залучені держави-гаранти нашої безпеки – Великобританія, США, – зазначив Василь Чашка.

Свободівець наголосив на тому, що припинення вогню не буде. Такий сценарій, за його словами, був і в часи президентства Петра Порошенка.

– З приводу тиші варто згадати, що за Порошенка була аналогічна ситуація. Коли ми перебували в Пісках, приїжджало ОБСЄ, аби фіксувати тишу. Коли вони їхали назад, проходило 5-7 хвилин і одразу починалися бойові дії. Нам у той час було заборонено здійснювати постріли, оскільки ми б вважалися провокаторами. І це попри те, що маємо як громадяни та службовці Збройних сил безпосередню вказівку про оборону стратегічних об’єктів, точок і населених пунктів, яка зазначена у статутах. Нам доводилося певний час просто перечікувати, поки російські найманці своїми залпами перестануть знущатися над українським Донбасом, – пояснив Василь Чашка. – Уже наступного тижня у російських ЗМІ можна буде побачити сюжети про нібито провокацію з боку українців, а вони бідні «відбиватимуться» від «загарбників». На жаль влада та окремі люди забули, що в нас досі точиться війна. Однак остання соціологія показала, що українці хочуть мир лише на українських умовах – мир шляхом перемоги.