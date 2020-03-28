Отримання Україною чергового траншу від МВФ не свідчитиме про силу та спроможність нашої держави.

Про це у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Нам справді потрібен транш від Міжнародного валютного фонду. Однак прикро, що з кожною каденцією нового президента, який не може вирішити кризову ситуацію в країні, ми знову просимо міжнародних партнерів подати руку допомоги, зокрема МВФ з приводу чергової позики. Будь-який транш від Міжнародного валютного фонду не можуть дати просто так. Він вимагає певних політичних умов, які передбачають впровадження тієї самої земельної реформи чи інших. Ми бачили за каденції Петра Порошенка, що умовою отримання траншу є підвищення цін на газ за схемою «Роттердам+». Нашим спеціалістам з міжнародної економіки, комерційної дипломатії, юристам це в голові не вкладалося, – зазначив Василь Чашка.

Свободівець наголосив на тому, що, отримуючи транш від МВФ, Україна вкотре потрапить у боргову яму.

– Не розумію, чиї інтереси зараз відстоює влада та чим вона займається. Зрештою ми знову просимо допомоги в умовах світової фінансової кризи. Треба визнати що в Україні – переддефолтний стан. Будь-який із наших нащадків, ще не народившись, вже заборгував майже 20 тисяч доларів. Ми обмотуємо навколо своєї шиї петлю і будемо довіку віддавати ці борги. Спершу виконаємо політичні умови, про які говорить президентська монобільшість, а тоді ще й будемо просити додаткової подачки грошей з величезними відсотками. У світі будь-яку країну поважають за її силу. Якщо ми можемо показати свою силу та спроможність, наприклад назвати війну війною, а не АТО чи ООС, то зможемо продемонструвати, що є на рівні зі всіма міжнародними партнерами, зокрема з НАТО, – додав Василь Чашка.