Ваша підтримка вкрай важлива: допомоги потребує 10-річний Дмитрик з Тернополя. ВІДЕО

Світлана Хома виховує 10-річного сина Дмитрика. Дитина хворіє на ДЦП.

Вже з народження Дмитрикові довелося боротися за своє життя. Пологи у пані Світлани мали відбутися природнім шляхом. Проте згодом стало зрозумілим, що породілля потребує операції. Хлопчик народився. Та через те, що новонароджений довго перебував без кисню, його організм постраждав. Лікарі одразу повідомили маму про те, що дитя хворітиме, пише Файне місто.

“Пологи розпочалися і мали відбутися природнім шляхом. Проте в результаті мене кесарили. Дитина довго була без кисню. Лікарі одразу нам сказали, що це буде ДЦП”, – пригадує мама Дмитрика Світлана Хома.

З того дня минуло 10 років. Щодня батьки, не покладаючи рук, роблять усе можливе, щоб максимально допомогти сину. Та на жаль, лікування та реабілітація Дмитрика потребує значних фінансових ресурсів. Один курс реабілітації у Львові родині вартував 15 тисяч гривень.

“Десять років ми їздимо по реабілтаціях. Намагаємося лікувати, потрібно робити процедури, аби знімати спастику м’язів.

До народження Дмитрика я працювала, потім була у декретній відпустці, яка зараз перейшла у відпустку по догляду за дитиною. Дмитрик потребує постійного догляду, тому я вдома.

Ми граємося, навчаємося. Найбільше Дмитрик захоплюється іграми з машинками. Дитина все розуміє, дуже радіє гостям. Та найбільше він любить свою молодшу сестричку”.

Зараз Дмитрик потребує чергового курсу реабілітації. За допомогою родина звертається до людей. Якщо ви можете допомогти – зробіть це. Ваша підтримка та допомога вкрай важливі.

Реквізити для допомоги:

Номер картки: 4149 4991 4512 1131 Хома Світлана Борисівна