“Ваша донька потрапила у ДТП”: шахраї виманили у пенсіонерки з Тернополя 105 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила 74-річна жителька Тернополя. Жінка думала, що рятує свою доньку, котра нібито потрапила у біду, а, насправді, – нею вміло маніпулювали аферисти.

Як розповіла пенсіонерка, до неї в обідню пору зателефонувала незнайома жінка, шокувала новиною, що її донька потрапила в ДТП та знаходиться в лікарні. Співрозмовниця повідомила, що родичка перебуває у важкому стані і терміново потрібні гроші на операцію.

Відтак зловмисниця порадила пенсіонерці нікому не телефонувати і якнайшвидше зібрати кошти. Тернополянка повірила телефонній незнайомці та передала невідомому чоловіку, який прийшов до неї додому, гроші, а це майже 105 тисяч гривень.

Те, що стала жертвою шахраїв, з’ясувалося після того, як пенсіонерка зв’язалася з донькою. З родичкою все було добре і в жодну аварію вона не потрапляла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів щодо розкриття злочину.