Незважаючи на неодноразові попередження поліції, громадяни ігнорують повідомлення про афери і довіряють зловмисникам.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася із заявою 75-річна пенсіонерка. Жінка повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима.

Поліцейські з’ясували, що 14 квітня на стаціонарний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік. Він представився лікарем та приголомшив стареньку новиною, що її син потрапив до лікарні і необхідна термінова операція. Для того, щоб її розпочати, потрібні гроші три тисячі доларів. Жінка повідомила аферисту адресу свого проживання та погодилася надати гроші для лікування сина. В обумовлений час, невідомий чоловік прийшов до потерплої додому та отримав від неї гроші.

Лише тоді зателефонувала до невістки і з’ясувала, що її ошукали.

Поліцейські вкотре наголошують: завжди перевіряйте отриману інформацію, не поспішайте платити стороннім особам надавати їм будь-які дані, не довіряйте їм. Про подібні випадки шахрайств розповідайте своїм родичам, застерігайте їх!