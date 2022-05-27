У Чорткові на Тернопільщині місцевий перевізник, який забезпечує роботу громадського транспорту, має намір підняти вартість одноразового проїзду з 10 до 20 гривень. З відповідним проханням він звернувся до влади.

Про це повідомили на facebook-сторінці Чортківської міської ради, пише Файне місто.

Директор “Чортківського АТП 16142” Володимир Ворончак зазначив, що через зростання цін на пальне, шини, акумулятори та запчастини, підприємство не зможе функціонувати та надавати послуги в повному обсязі. У мерії відповіли, що підстави для підняття тарифу розуміють, проте не дозволять збільшити його вдвічі.

У листі дирекції «Чортківського АТП 16142», яке, до слова, фактично є монополістом у Чорткові в галузі пасажирських перевезень через відсутність конкуренції, йдеться про те, що рентабельна вартість поїздки пасажира – 28,27 гривень. Однак, наразі просять встановити вартість проїзду хоча б на позначці в 20 гривень. У іншому випадку АТП погрожує зовсім зупинити роботу та не виїжджати на маршрути, – пояснюють у мерії.

Дана ситуація змушує замислитись над ідеєю створення комунального автотранспортного підприємства та придбати комунальні автобуси, що б забезпечували вищий рівень комфорту та дотримувались графіків.

Влада міста розуміє підстави для підняття тарифу, втім категорично не погоджується на настільки разючий ріст. Через це запитуємо у вас, шановні жителі громади, якою для вас є допустима компромісна вартість проїзд у в громадському транспорті Чорткова? – зазначають у Чортківській міській раді.

Що кажуть люди?

Станом на 27 квітня під публікацією є 72 коментарі. Загалом люди обруюються подорожчанню, але також пропонюють ідеї, як можна покращити рух громадського транспорту у місті.

Зараз на мене скинуть всіх собак .

На мою думку треба :

обновити транспорт Ліцензувати нелегальних перевізників.

( зробити перелік маршрутів і закріпити за ними перевізника.) Викорінити з центру бусики

(Нехай придбають офіційний маршрут). Соціальний транспорт

(Менш ти кількість посадкових місць до 8

і встановити фіксований час відправки з початкової зупинки в центрі. Три рази в день ) це зменшить непотрібні вештання пільговиків і зменшить витрати на його утримання.Соціальний транспорт має бути комунальним і безкоштовним.)

5 , упорядкувати стихійний ринок біля “Європи,, що досить людям меньше користуватися транспортом для поїздок в центр на прод. ринок, – пропонує Роман Кулик.

Змінити рух транспорту також пропонує змінити Микола. Заводське це окрема ОТГ – туди має їздити приміський транспорт по 20грн а міський маршрут залишити менший. Автобуси перевізника не відповідають ніяким нормам – бруд, сморід, ледве їдуть. Розкладу руху недотримуються абсолютно, особливо у вихідні, – коментує Микола Миколайович.

Є і такі, які підтримують підвищення ціни, але з умовою.

“Треба дивитися економіку. Перевірити розрахунок тарифу, якщо він правильний то треба підвищувати, якщо неправильний – то лишати. ніхто не має працювати в собі в мінус або заробляти 50% прибутку під час війни. Щодо комунального АТП, то хотілося б бачити якісь розрахунки, щодо кошторису на його створення, утримання і тарифу“, – каже Ol Mail.