Вантажили у багажник таксі: у Тернополі злодії поцупили з навчального закладу батареї опалення

Повідомлення про підозрілих осіб, які виносять майно з недіючого приміщення навчального закладу, надійшло до працівників Тернопільського районного управління поліції від мешканця обласного центру. На місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група.

Біля закритого корпусу навчальної установи правоохоронці виявили невідомих чоловіків, які вантажили в багажник таксі радіаторні батареї. Їм вдалося демонтувати 13 радіаторів опалення. Завдяки небайдужим громадянам та оперативності працівників поліції, злодіям не вдалося завершити задуманий злочин.

В ході проведення першочергових заходів поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявилися 23-річний тернополянин та 35-річний мешканець одного з сіл району. Поліцейські вилучили у них крадене майно.

За фактом протиправних дій розпочато кримінальне провадження згідно ч.3 статті 185( крадіжка з проникненням) КК України. Триває розслідування.