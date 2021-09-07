У 22-річної дівчини медики діагностували перелом ноги. Слідчі Бучацького відділення поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася поблизу села Порохова.

За попередніми даними, на польовій дорозі водій автомобіля «ГАЗ-24» намагався об’їхати мотоблок та зачепив його. Внаслідок чого перевернувся причіп мінітрактора, на якому сиділа 22-річна дівчина. Вона впала та отримала тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.