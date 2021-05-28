На Тернопільщині зафіксували черговий акт вандалізму. Цього разу постраждав нещодавно відкритий молодіжний майданчик у Ланівцях.

«Лановецька громада змінює обличчя та розвивається. Нещодавно молодь визначала основною проблемою відсутність місць для відпочинку, проте минулого року така локація з’явилася — відкрили молодіжний майданчик “Твій безмежний простір”. Для когось майданчик уже став улюбленим місцем для відпочинку, проте близько місяця тому хулігани знищили покриття батутів, а днями понівечили опору з гойдалками-гніздами», — йдеться на сторінці Лановецької міської ради в соцмережі «Фейсбук».

Про даний випадок повідомили у поліцію, адже знищення комунального майна є неприпустимим, пишуть Тернополяни.

Відповідне відео з фіксацією моменту нищення елементів майданчика у себе на сторінці розмістив і міський голова Роман Казновецький, який також закликає свідомих мешканців громади реагувати на такі дії дорослих і дітей.

«Звертаємося до кожного мешканця Лановецької громади із закликом бути небайдужими та не допускати надалі таких випадків! Лише наша свідомість та активність дозволить громаді розвиватися надалі! Якщо ж ви стали свідком подій, коли майно громади використовується не за призначенням чи знищується, просимо зафіксувати це на фото- чи відеокамеру та повідомити у поліцію або у міську раду», — просять у Лановецькій міськраді.