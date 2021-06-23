Три червонолисті клени намагався хтось зламати в ніч із 22 на 23 червня на вулиці В’ячеслава Чорновола. Зробити вандалу цього не вдалося, але одне деревце серйозно постраждало.

Про неприємний випадок розповів начальник управління житлово-комунального господарства, благуострою та екології ТМР Олег Соколовський.

– Зловмисник намагався зламати три дерева, – повідомив Олег Соколовський. – Втілити свій жорстокий задум йому не вдалося, ймовірно, перешкодили нічні перехожі. На щастя, дерева цілі, хоч і пошкоджені. Комунальники зробили все необхідно, щоб врятувати дерево, яке постраждало найбільше.

Червонолисті клени на Чорновола висадили декілька років тому під час реконструкції вулиці. Саме їх вибрали не випадково: коріння у цих дерев розростається вглиб, а не вширину, тому не буде пошкоджувати тротуар і дорожнє покриття. Також це найбільш стійка до наших кліматичних умов порода, яку можна використовувати в озелененні міста. Місяць тому на Чорновола на місці кленів, які не прижилися або були пошкоджені, висадили нові. Загалом вулицю прикрашають більше 50-ти кленів сорту «Кримсон Сентрі».

– Вулиця Чорновола – початок «Червоної туристичної лінії» міста, яку розробили ландшафтні архітектори та дизайнери і вона є єдиною в Україні, – додає Олег Соколовський. – Звідси клени ніби «вказують» напрямок руху у найкращі місця відпочинку Тернополя: бульвар Шевченка, вулицю Сагайдачного, Майдан Волі, паркі імені Тараса Шевченка. Дуже шкода, що хтось намагався порушити її цілісність, намагаючись знищити насадження. Закликаємо тернополян не ігнорувати такі вчинки та не боятися зупинити зловмисників, які нищать дерева.

Тернополян, які стали свідками схожих проявів хуліганства, просять обов’язково викликати патруль поліції, а також повідомляти про них в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР або на гарячу лінію міської ради.

Фото із сайту «Тернопіль житлово-комунальний»