29 червня у місцевих засобах масової інформації з’явилася публікація про факт вандалізму над меморіалом героям Небесної сотні що у селищі Скала-Подільська. На невідомого хулігана скаржилися місцеві жителі.

Відомості за даним фактом поліцейські Борщівського відділення поліції внесли до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення правопорушень та провели відповідну перевірку, зазначають у поліцію.

Як з’ясувалося, невідомий декілька разів розбивав лампадки біля Меморіалу пам’яті Небесної сотні та воїнів АТО. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився місцевий житель, який перебуває на обліку у психіатра. Наявні розлади зі сторони психіки позбавляють можливості чоловіка усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Наразі вирішується питання щодо примусової госпіталізації краянина.