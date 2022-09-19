18 вересня на номер екстреного виклику “101” надійшли ряд повідомлень про наслідки негоди, яка вирувала минулої доби на Тернопільщині. Зокрема, йшлося про підтоплення підвалів та падіння дерев.

До ліквідації наслідків негоди долучились співробітники Служби порятунку. Рятувальники провели відкачування води з підвалу шестиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Володимира Великого, 2 в м. Чортків, з підвалу п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку в сел. Підволочиськ Тернопільського району та з підвалу чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Замкова, 4 в м. Тернопіль.

Також було здійснено порізку та прибирання дерева, яке впало на проїжджу частину дороги в сел. Скала-Подільська Чортківського району та надано допомогу комунальним службам міста в порізці дерева, що впало на пішохідну зону поблизу театрального майдану на бульварі Шевченка, 25 в м. Тернопіль.