Справжній і незабутній випускний влаштували собі учні 11 класу Бережанської школи-гімназії імені Богдана Лепкого.

Юнаки і дівчата, які за період навчання у гімназії багато подорожували та об’їхали багато туристичних куточків України, не відмовилися від подорожі і після закінчення навчання.

Свій випускний вальс у хмарах 11-класники станцювали на вершині найвищої гори України – Говерли. Ліричне і зворушливе відео на своїй сторінці у соцмережі виклала випускниця Дарина Цапок. Дівчина розповіла кореспонденту сайту Тернополя 0352.ua про те, що ідея такого святкування випускного у них виникла спонтанно і усі однокласники це підтримали. Більше того, запросили ще й тих учнів, які навчалися з ними лише до закінчення 9 класу. Спочатку планували летіти до Туреччини, але потім вирішили, що краще провести цих незабутніх 5 днів в Українських Карпатах і про це ніхто не пошкодував.

“Втомлені, але щасливі танцюємо випускний вальс на Говерлі, у хмарах”, – зазначила дівчина.

Ідею випускників підтримала і їхній класний керівник, вчителька англійської мови, Ярослава Богданівна Сенишин. Як жартувала жінка, “17 сімнадцятирічних і я”. Красиву постановку для танцю погодилася зробити хореограф школи Кузів Марія Ярославівна. 11-класниця Дарина Цапок зізналася, що підніматися було складно, бо випускники обрали непростий маршрут, але коли піднялися на вершину і там почала лунати музика, втома відступила і танець окриляв усіх. Вони навіть жартували, що можна було і вечірні сукні брати з мсобою. У них не було стандартного випускного у шикарних дорогих костюмах та сукнях, але зате у них було море позитивних і незабутніх вражень, які залишаться в пам’яті назавжди.

До слова, це не єдине, чим відзначилися саме ці випускники. Їхній клас досить успішно склав ЗНО і один із хлопців під керівництвом цього ж вчителя, Олександр Галещук, отримав на ЗНО з англійської максимальних 200 балів.