Антициклон з ім’ям Walpurga йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме сухій морозяній погоді. Також місцями можливі опади у вигляді снігу.

Як повідомили у обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині спостерігатиметься похмура погода з проясненнями, вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі опускатиметься до кількох градусів морозу, вдень залишатиметься на рівні 3-5 градусів тепла.

«У середу, 24-го листопада, погоду України визначатиме антициклон із цікавим ім’ям Walpurga. Присоромлені такою високою духовною особою циклони та фронти притихнуть, розбіжаться за межі України. Тому в нас завтра справді – високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде невеликий сніг. Температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу. Вдень передбачається 0-5 градусів тепла. Перші зимові опади та навіть невеликий мороз суттєво ускладнюватимуть ситуацію на дорогах та тротуарах. Тому водіям – особлива обережність, пішоходам – також уважно дивитися під ноги та вперед, бо складність пересування посилює й раннє настання темряви», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похолодання в Україні посилюватиметься. Ближче до вихідних температурні показники знижуватимуться майже до десяти градусів морозу.