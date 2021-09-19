Кабмін запровадив нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. За постановою Уряду, вакциновані жителі краю навіть під час локдауну зможуть відвідувати громадські заклади.

Щоб залишатися соціально активним під час ускладнення епідемічної ситуації, необхідно мати “жовтий” або “зелений” сертифікат, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. На Тернопільщині сьогодні щеплено близько 20% населення.

“Переведення до жовтої зони можливе в разі перевищення хоча б одного епідемічного показника, визначеного Кабміном, на протязі трьох днів. Жовта зона може бути введена по всій території України у тому випадку, якщо хоча б одна область перевищить показники червоної. Тоді вся території України заходить у жовту зону. Також у жовту зону може зайти вся територія України, якщо два показники перевищено на протязі трьох днів. Бачимо, що Кабмін ввів постанову, де передбачені конкретні карантинні обмеження у разі ускладнення епідемічної ситуації. Також бачимо, що стосуються вони насамперед невакцинованих людей”, – каже Оксана Чайчук.

Додамо, на Тернопільщині простежуються негативні тенденції щодо COVID-19. Сьогодні в області зареєстрували понад двісті нових хворих. У Чортківському районі помер 60-річний чоловік з підтвердженим діагнозом коронавірусу.