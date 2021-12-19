Сьогодні в Україні стартувала програма “єПідтримка”, в рамках якої повністю вакциновані громадяни зможуть отримати тисячу гривень від держави. Кошти на карти українців надійдуть протягом десяти днів.

Як повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, щоб отримати 1000 гривень, необхідно подати заявку та пройти верифікацію на відповідність критеріям програми.

«Отримати кошти можуть ті люди, які вакцинувалися двічі. Гроші можна отримувати через застосунок «Дія». Вже багато жителів області реєструвалися в «Дії», дехто вже подав заявки, оскільки система у тестовому режимі працює з 13 грудня. У 2022 році можна буде отримати кошти також і тим, хто не має смартфону чи додатку. Чіткого алгоритму використання грошей без застосування програми «Дія» ще немає, він наразі у процесі розроблення».

За кошти, нараховані за вакцинацію, можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, придбати книжки.