24 листопада уряд затвердив зміни до умов адаптивного карантину в Україні. Нові правила стосуватимуться «жовтої» зони.

Відтепер у «жовтій» зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише за умови вакцинації всього персоналу хоча б однією дозою вакцини, або наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів цих закладів. Його потрібно перевірити через застосунок “ДІЯ”.

Якщо відвідувач не має сертифіката в «Дії», альтернативою є надання результату тестування або довідки про одужання.

При проведені превентивних заходів працівники поліції перевірятимуть виконання нових вимог, зокрема у закладах громадського харчування . За неналежну перевірку стягнення накладатиметься на власників установ і становитиме 34-170 тисяч грн.