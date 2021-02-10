Вакцинація від коронавірусу на Тернопільщині може розпочатися вже наступного тижня

Тернопільщина готується до вакцинації першої хвилі. Вона може розпочатися уже наступного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Насамперед щеплення проводитимуть категоріям, що належать до груп професійного ризику, а це медики, військовослужбовці та поліціянти.

Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною, а також добровільною. Наразі близько половини жителів краю, які входять до першої хвилі, відмовилися від щеплення. Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, пов’язано це з тим, що чимало людей вже перехворіли на коронавірус. «Питання вакцинації проти COVID-19 стало ключовим. Відповідно до затвердженого оперативним штабом Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій плану імунізації населення від COVID-19, впродовж 2021–2022 років передбачено охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення. Міністерство охорони здоров’я планує завершити кампанію з вакцинації від COVID-19 до кінця цього року».

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, захворюваність на COVID-19 йде на спад, мінус 6% за показником нових випадків. Упродовж першого тижня грудня зареєстровано 89 тис нових хворих, позаминулого тижня – 27 157, а за минулий тиждень – 25 505 випадків захворювання на COVID-19.