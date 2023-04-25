Більше 60 жителів Тернополя у «День здоров’я» в місті 24 квітня зробили щеплення від COVID-19, правця та дифтерії. Були серед них й переселенці. А 42 дитини разом з дорослими медики скерували у Тернопільську міську дитячу поліклініку, де їм провели імунізацію вакциною АДП-м.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

– У спеціально обладнаному вакцинальному автобусі – з логотипами ВООЗ, МОЗ та Центру контролю профілактики хвороб – жителі громади мали можливість безоплатно щепитись від COVID-19, правця та дифтерії наявними вакцинами, зокрема АДП-м, Pfizer (Comirnaty), CoronaVac та Janssen (Jcovden), – розповіли у Центрі. – Вакцинацію здійснювали медики амбулаторії ЗПСМ №3 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Окрім того, працівники відділу промоції здорового способу життя та імунопрофілактики консультували тернополян та внутрішньо переміщених осіб з питань імунізації та здорового способу життя.

Загалом, 24 квітня провакциновано 61 оcобу – 21 вакциною Pfizer (Comirnaty), серед них – троє внутрішньо переміщених осіб та 40 вакциною АДП-м, серед них – четверо внутрішньо переміщених осіб.

Спеціальний автобус обладнаний ліфтом-платформою для транспортування людей з обмеженими можливостями із метою їх вакцинації. 25 квітня він працюватиме у Шумській ОТГ, 26 – у Заліщицькій ОТГ, 27 – у Чортківській ОТГ, 28 – у Теребовлі.