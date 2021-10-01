Світ

Вакцинацією – по обмеженнях

В той час як в багатьох країнах питання вакцинації пробуксовує (Україна не становить винятку), в Ірландії вакциновано 90% мешканців віком понад 16 років, що робить її країною з найвищою часткою вакцинації серед усіх членів Євросоюзу. Прем’єр-міністр подякував громадськості і тим, хто брав участь в розгортанні кампанії вакцини, а глава служби охорони здоров’я Ірландії подякував молодим людям, зокрема, за їх реакцію на програму вакцинації. Уряд вирішив скасувати більшість обмежень, які діяли в країні, поставивши це в залежність від перевищення 90-відсоткового порогу. Очікується, що багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців карантину. З понеділка також скасовуються обмеження на заняття в приміщеннях і на масові заходи на відкритому повітрі. Дані Європейського центру з контролю за захворюваннями показують, що за Ірландією найуспішнішими в питанні масової вакцинації є Мальта, Данія і Португалія.

Яйце як зброя

Звичайне яйце може бути грізною політичною зброєю. Від нього, пригадується, у Івано-Франківську гепнувся на землю, зобразивши на обличчі вираз агонії, зовсім не анемічний на вигляд і доволі вгодований Віктор Янукович. Схожий випадок стався на тижні з президентом Франції Еммануелем Макроном, який приїхав з робочим візитом у Ліон. Коли французький очільник разом зі своїм почтом відвідав виставку Eurexpo, 19-річний зловмисник пожбурив у нього яйцем. Воно, однак, не розбилося (якість роботи тамтешніх птахівників?), а просто відскочило від Макрона. Хлопця негайно затримали і порушили справу за статтею про напад на людину, котра обіймає державну посаду. Втім, у прокуратурі Ліона заявили,що нападник пройшов психіатричну експертизу, яка дійшла висновку, що його арешт має бути скасований і що його необхідно примусово госпіталізувати. Vive la liberte!

Україна

Загроза зберігається

Однією з особливостей гібридної війни є те, що Російська Федерація може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час. Про це заявив командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв. На його думку, військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком лише зростають. За словами С.Наєва, стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилюють загрози національній безпеці України у воєнній сфері. Наєв пояснив, що загроза повномасштабного вторгнення зберігається, оскільки Росія нарощує військовий потенціал навколо України, проводить масштабні навчання, в тому числі за наступальною тематикою, і вміє оперативно перекидати війська на великі відстані. Все ж, н а його думку, можливе розширення агресії з боку РФ суттєво знижують дія міжнародних санкцій та підтримка суверенітету України міжнародними партнерами. Наєв також додав, що збройні сили України готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.

Є про що сказати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, котрий формально вийшов з фракції й з партії “Слуга народу”, готовий звітувати про свою роботу, оскільки йому точно є про що сказати.”Верховній Раді 9-го скликання вдалося реалізувати багато ініціатив завдяки ефективній діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу”,- заявив голова парламенту в ефірі одного з телеканалів. “У стінах Верховної Ради було проголосовано багато реформ. І дуже часто це набирало за 300 голосів. Так, не завжди все було просто, але нам вдавалося”, – наголосив спікер ВР.”Ми завершили створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР і забезпечили їх всіма можливими механізмами”, – сказав Д. Разумков.Також серед головних здобутків Верховної Ради 9-го скликання він назвав зняття депутатської недоторканності та подолання кнопкодавства.

Президент і дороги

Тема жалюгідного стану наших автошляхів є однією з улюблених для багатьох журналістів (включно зі мною), і ось тобі маєш – 82% українців протягом останнього року помітили покращення стану доріг та збільшення обсягів їхнього ремонту. Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група “Рейтинг”. Зазначається, що у 2020 році таких було 76%, у 2018-2019 – близько 60%. Водночас 17% опитаних дотримуються протилежної думки, тобто більше схильні бачити ями й баюри в них, а не відремонтовані, гладенькі дороги. При цьому, найбільшу заслугу у тому, що в Україні покращуються дороги, респонденти приписують Президенту (36%). Натомість 33% вважають, що це заслуга місцевої влади, 8% – Міністерства інфраструктури/Укравтодору, по 2% – Верховної Ради, 1% – Прем’єр-міністра. Соціологи відзначають, що за останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що покращення стану доріг є заслугою Президента, і зменшилося число тих, хто приписує це діяльності місцевої влади.

Тернопілля

Звички бадьорого ранку

Для тих мешканців “файного” міста, в яких день починається з вирішення проблеми, як позбутися похмільного синдрому, пропонується альтернативний вид заняття. Їх в числі інших в суботу, 2 жовтня запрошують взяти участь у велопробігу “Екозвички бадьорого ранку”. Ними, отими здоровими екозвичками, пропонується вдарити по звичках не дуже здорових, які можуть закінчитися азартним полюванням за зеленими чортиками, зміями та іншою подібною нечистю. Організаційний збір о 09.00 год. поруч із флагштоком в парку “Топільче”. Збір дещо іншого характеру планувала здійснити завідувачка відділення райлікарні. Мета передбачалася, так би мовити, до взаємного задоволення сторін: за 1500 доларів США посадовиця пообіцяла посприяти у вирішенні питання щодо ухилення від проходження військової служби. Медичну працівницю спіймали одразу ж після отримання нею хабаря, і тепер, не виключено, її турбуватимуть не екозвички бадьорого ранку, а більш прагматичні та життєво вкрай важливі питання…