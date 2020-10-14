Вакцина від коронавірусу може не з’явитися ніколи. Про це попередили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Науковці кажуть, що людство подолає пандемію, коли виробиться колективний імунітет до COVID-19.

Масштабність епідемії коронавірусу зумовлена саме відсутністю вакцини, а також спеціальних ліків від цієї недуги. Відтак наразі в інфікованих лікують не саму хворобу, а її симптоми.

“Вакцинація — це був би ідеальний варіант для подолання епідемії. В нас є значна частина вакцин проти різних захворювань, за рахунок чого ми і виживаємо. Нині ніхто не чує про середньовічні жахи епідемії віспи, кору, кашлюку, до вакцинації можна ставитися як завгодно, позитивно чи негативно. Негативно може ставитися тільки та людина, яка не бачила корових енцефалітів, вона не бачила смерті від дифтерії чи від кору. Щодо вакцини від коронавірусу, з епідемічним коронавірусом ми вже стикаємося втретє. Перший епідемічний коронавірус прийшов у 2002 році. Це був тяжкий гострий респіраторний синдром. Тоді захворіло близько восьми тисяч людей. Померло менше тисячі людей. Це стосувалося переважно тільки південного Китаю. В нас значна частина людей про це не чула. Тоді вчені були дуже занепокоєні. Тоді цей вірус теж був занесений у багато країн. Практично, це була пандемія, хоча не такого об’єму як тепер. Але Україна тоді з цим вірусом не стикнулася. Тоді вакцину теж намагалися розробити, але результату не було. У 2012 році поширився близькосхідний респіраторний синдром, тоді захворіло близько восьми тисяч людей, померла кожна третя людина. Тобто це був коронавірус, але інший. Тоді також намагалися створити вакцину, численні кампанії заявляли, що ми вже на фінішній прямій, а в результаті вакцини не з’явилося. Тепер прийшов коронавірус епідемічний втретє”, – розповідає професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. Івана Горбачевського Василь Копча.

За словами науковців, людство стикається з коронавірусом втретє. У попередні роки створити вакцину від цієї хвороби не вдалося. Чи будуть успішними нові спроби, покаже час.