Вакцина від COVID-19 вже в Україні. Коли вона потрапить на Тернопільщину?

Вчора в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19. Як повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, вакцина перевірена та схвалена ВООЗ. Дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Поки що Україна отримала 500 тис. доз вакцини проти COVID-19. Вона розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZenecа.

«Після завершення вхідного контролю, розподілу Міністерства охорони здоров’я, партія вакцини буде розфасована для кожної з областей. Завтра 11 автомобілів будуть доставляти вакцину до обласних складів. Разом з вакциною будуть доставлені шприци для ін’єкцій та бокси для зберігання, а також роздаткові матеріали, інформована згода про проведення щеплення. Вакцина виїде одночасно, просто деякі маршрути побудовані так, що деякі регіони отримають її швидше, деякі – пізніше».

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я області, на Тернопільщині прибуття вакцини очікується у середу або у четвер. У першій хвилі вакцинації – медичні працівники.