Вакцина Pfizer відтепер доступна у центрах масової вакцинації. Її можуть використовувати для всіх охочих. Втім, пріоритет надаватимуть людям похилого віку та особам із супутніми захворюваннями.

За інформацією МОЗ, Україна очікує близько мільйона доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech до кінця липня. Тому цей препарат зробили доступним для широкого загалу. Наразі у центрах масової вакцинації області застосовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах. Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії області Марія Павельєва, препарат не вимагає наднизьких температур зберігання, це робить вакцину зручною для використання в пунктах щеплення.

«Ми маємо запас вакцини CoronaVac. Деяких людей вже будемо щеплювати другою дозою. Проміжок між дозами цієї вакцини складає 28 днів. Загалом на сьогоднішній день у нас діє 57 пунктів щеплення. Працює 26 мобільних бригад. Ми вже досягли двох тисяч щеплень, які ми робимо за день. Кількість вакцинованих постійно зростає, але наразі цього не достатньо, щоб ми могли говорити про вплив колективного імунітету і захист від коронавірусної інфекції».

Додамо, центри масової вакцинації працюють у Тернополі, Борщеві та Чорткові. Наразі йдеться про відкриття таких центрів в інших містах області.