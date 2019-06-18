Претендент на звання чергового месії розпочав виборчий тур з Галичини.

Поки у ЦВК розглядають документи на реєстрацію виборчих списків “Голосу”, співак вирушив у безкоштовний гастрольний тур. Завдяки політичним потугам Вакарчука, шанувальники його музичного таланту отримали можливість на халяву почути його хіти. Для порівняння, до цих виборів вартість квитка на концерт Вакарчука складала, як мінімум, 400-500 гривень.

Власне, хіти “Океану ельзи”, а не його нудні промови стали причиною аншлагу на Театральному майдані у Тернополі. Недільного вечора молоді тернополяни поринули в музичний транс. Між іншим, глядачам дійства ненав’язливо розповіли, що є політична сила, яка почує їх голос… Ще один такий концерт – і кількість порохоботів впаде до критично низької позначки.