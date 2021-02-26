Вагітна в чотирнадцять: у якому віці народжують жінки на Тернопільщині

Упродовж 2020 року 7,8 тис. жінок у нашій області стали матерями.

Відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 7846 народжених дітей, у тому числі 4056 хлопчиків та 3790 дівчаток.

Наймолодшим матерям п’ятнадцять років (4 випадки), а найстаршій – 49 років.

Найчастіше народжували жінки у віковій групі 25–29 років (34,9% від усіх народжених).

З усіх народжених 640 дітей (8,2%) народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.