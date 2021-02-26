Упродовж 2020 року 7,8 тис. жінок у нашій області стали матерями.
Відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 7846 народжених дітей, у тому числі 4056 хлопчиків та 3790 дівчаток.
Наймолодшим матерям п’ятнадцять років (4 випадки), а найстаршій – 49 років.
Найчастіше народжували жінки у віковій групі 25–29 років (34,9% від усіх народжених).
З усіх народжених 640 дітей (8,2%) народили жінки, які не перебували в зареєстрованому шлюбі.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
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