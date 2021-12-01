В урочищі “Березина” хтось зрубав чотири десятки дерев

Факт незаконної рубки дерев зафіксували у лісовому урочищі “Березина” у Чортківському районі.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища області Роман Нитка. Наразі порушників розшукує поліція.

Інспектори державної екологічної служби проводили планові перевірки у Чортківському районі. Поблизу села Сороки виявили незаконну рубку дерев. Порушники завдали шкоди лісу на 300 тис. грн.

“Спеціалістами інспекції виявлено факт незаконної рубки 41 дерева. Розрахована сума шкоди, заподіяна лісу склала 304 тис. 696 грн. У зв’язку з тим, що порушення природоохоронного законодавства вчинено невстановленими особами, в даних діях вбачаються ознаки злочину, відповідальність за яке передбачено статтею 246 ККУ”.

Екологічні інспектори передали матеріали справи поліції. Наразі правоохоронці проводять розслідування.