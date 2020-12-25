Новий корпус для хворих на коронавірус відкрили у Тернопільській університетській лікарні. Тут розгорнули 105 ліжок для інфікованих COVID-19, прийматимуть пацієнтів у середньому та важкому станах.

Тривалий період цей корпус не працював через ремонтні роботи, – розповів головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. Наразі тут облаштували усе необхідне медобладнання: рентген-апарат, ЕКГ, УЗД, апарат для ендоскопії.

«Я звичайно хотів би, щоб це відділення пустувало, але наближаються свята і боюся, що ми будемо мати стабільне поступлення хворих на коронавірус. Хочу зазначити, що ми повністю готові приймати людей з різною складністю протікання COVID-19. Жоден працівник не відмовився працювати у відділенні. Ми навіть маємо резерв лікарів, які зараз на пенсії, але готові приступити до роботи у відділення, якщо виникне потреба», – зазначив Василь Бліхар.

Ремонт в університетській лікарні обійшовся у мільйон 980 тис. грн., за ці кошти відновили корпуси на чотирьох поверхах. Також у закладі додатково перепрофілювали 4 відділення: ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмокардіології.