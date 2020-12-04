В університетській лікарні облаштовують корпус для тяжких хворих на COVID-19

Корпус для тяжких хворих на COVID-19 облаштовують у Тернопільській університетській лікарні. Наразі там тривають ремонтні роботи, до ліжок під’єднують кисневі точки.

Корпус розрахований лише для пацієнтів з коронавірусом. У ньому розгорнуто 105 ліжок, – розповів головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар. Наразі там облаштовують необхідне обладнання.

«У відділенні лікуватимуть пацієнтів з гострою ковідною пневмонією або іншою симптоматикою. На другому поверсі діятиме відділення інтенсивної терапії, де будуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки. Ремонтні роботи тривають швидко. І до кінця місяця можна буде приймати пацієнтів, хворих на COVID-19».

На ремонтні роботи в університетській лікарні витратили близько двох мільйонів гривень. Частину коштів пожертвували благодійники. Завершити ремонтні роботи планують до кінця грудня.