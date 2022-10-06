В укритті і на фоні плакату “Росія – терорист”: тернополяни доєдналися до всесвітнього танцювального флешмобу

Тернополяни взяли участь у всесвітньому танцювальному флешмобі. Танець виконали в укритті, на фоні плакату “Росія терорист”. Таким чином хотіли нагадати світовій спільноті про широкомасштабну війну.

Про це розповів Суспільному учасник флешмобу, тренер соціальних танців Костянтин Валігура.

За його словами, виконували бразильський танець зук. Його поставили учні соціальної школи танців. Згідно з умовами флешмобу, танцювальні школи зі всього світу роблять одну і ту ж хореографію.

“Флешмоб відбувається кожного року у вересні, і ми щороку брали в ньому участь. Всі наші учні об’єднуються, щоби вивчити цю хореографію. Тобто, весь світ вивчає одну хореографію під одну і ту саму пісню. І це така популяризація цього танцю. Ми хотіли свій голос внести, показати, що зараз відбувається в нашій країні, щоби люди не забували. Хотіли гідно представити Україну. Тому ми зразу знали, що щось таке придумаємо. І цього року ми станцювали в українських футболках – прапор, на фоні плаката “раша терорист”. Це відео будуть бачити танцюристи зі всього світу”, – говорить Костянтин.

За обраною хореографією Костянтин разом з дружиною Діаною підготували танець. Жінка каже, тренувалися зі своїми учнями впродовж трьох місяців.

“Нам скидають тренери всесвітньовідому одну хореографію, вони розсилають це всім охочим, і всі можуть брати участь. Ми спочатку вагалися, чи буде доречно під час війни готувати цей виступ, але зрозуміли, що ми можемо цим внести свій внесок, своє слово”.

Участь у флешмобі брали й танцювальні школи з інших міст України, каже Костянтин.

“Ми колективно вирішили з усіма інструкторами, в інших містах вони теж вноситимуть такий посил, таку ідею. Наприклад, в містах, де розбомблені будівлі, там танцювали на фоні руїн. Таким чином, ми всі українці зібралися і зробили меседж”.

Згодом організатори флешмобу зроблять спільний ролик зі всіх відео, які надсилають танцівники різних країн, каже тренер.