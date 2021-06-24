Учора в Україні зафіксували два випадки коронавірусу, викликані новим штамом “Дельта”. Хворі перебувають в Олександрійській лікарні міста Києва.

Через загрозу нового штаму в Україні запроваджують нові карантинні заходи, які діятимуть з 25 червня. Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їхній території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску.

Як зазначила лікарка-епідеміологиня Ольга Бондаренко, загроза нових спалахів хвороби є по всій території України, зокрема і на Тернопільщині. “Наразі бачимо за епідемічними показниками, що ситуація із коронавірусом стабілізувалася. Однак нові штами дають підстави для занепокоєння. Оскільки ми знаємо, що людина може інфікуватися різними штамами. Тому зараз, які ніколи важливі, карантинні заходи на в’їзді в країну. Оскільки цей новий штам досить швидко поширюється і має значні загрози. Люди переносять хворобу важче. Вірус вражає частіше молодих людей і більш небезпечний для старших осіб”.

Додамо, на Тернопільщині сьогодні зареєстрували 6 нових хворих на COVID-19. Наразі в області виявляють лише поодинокі випадки хвороби.