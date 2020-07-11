З послабленням карантинних обмежень в Україні почастішали акції протесту.

Під стінами Тернопільської ОДА таких акцій відбулося дві – з приводу призначення виконувачем обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, а також стосовно змін до трудового законодавства.

На думку керівника Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега Сиротюка, це свідчить про те, що українці втомилися терпіти чинну владу.

Про це він заявив у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Будь-які акції протесту – це свідчення того, що влада робить щось не так. Суспільство реагує на ті дії, які вважає помилковими. Призначення нового т.в.о міністра освіти – це приклад повернення людей Януковича не тільки у владні кабінети, але й у важливі галузі життєдіяльності нашої держави. Сергія Шкарлета звинувачують у плагіаті, але страшніше, мабуть, тут інше. Ця людина була депутатом обласної ради від «Партії регіонів», у публічному просторі агітувала за кандидата у президенти Віктора Януковича, а потім балотувалася від політсили Петра Порошенка. Зараз усі стрілки переводять на ректорів, які нібито запропонували кандидатуру Шкарлета. Сьогодні ми бачимо, що люди, які несли пряму відповідальність за обрання Януковича президентом, тепер хочуть відповідати за освіту в Україні. Тоді Шкарлет агітував за двічі судимого, а тепер має нашим дітям розповідати, як любити Україну?! Що ця людина доброго може принести у реформу освіти? Кілька місяців українцям взагалі не можна було протестувати, а за цей час влада ухвалила ринок землі. Якщо б тоді не було заборони на масові заходи, суспільство не дозволило б проголосувати за цей здирницький закон. У людей закінчується терпіння, тому, звісно, вони виходять на вулиці й заявляють свою позицію, – пояснив Олег Сиротюк.

Також свободівець наголосив на тому, що олігархи намагаються зосередити у своїх руках якнайбільше засобів масової інформації, аби маніпулювати свідомістю українців.

– Немає ніякого ймовірного реваншу, він вже відбувається. Кум Путіна Медведчук сформував у ВРУ невелику фракцію. Він та його колеги-олігархи скуповують медіапростір, канал за каналом лягає до їхніх ніг. Наявність інформаційних ресурсів, центральних телеканалів у руках «п’ятої колони» викривляє уявлення звичайного українця про те, що відбувається в нашій державі, – додав Олег Сиротюк.