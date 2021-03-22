В Україні посилили відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Відповідний закон вступив у дію 17 березня 2021 року.

Багато змін внесли до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. В тому числі і до статті 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції». За частиною першою цієї статті, коли водій вперше скоює таке порушення, передбачено штраф у розмірі 17 тисяч і позбавлення керування транспортним засобом на 1 рік. Раніше цей штраф становив 10 200 гривень. Якщо протягом року водій вдруге вчиняє таке ж порушення, то штраф становить 34 тисячі гривень і позбавлення права керування на три роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Якщо водій втретє впродовж року скоює це ж порушення, то штраф становить 51 тисячу гривень і позбавлення права керування на 10 років та конфіскація транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскація транспортного засобу.

– Щодо арешту чи конфіскації транспортного засобу рішення приймає суд, – пояснює Богдан Шевчук, начальник Управління патрульної поліції у Тернопільській області. – Конфіскація транспортного засобу та його реалізація застосовується до тих водіїв на кого зареєстрований транспортний засіб, яким вони керують. Якщо транспортний засіб не зареєстрований на водія, а він просто є користувачем, тоді до водія застосують арешт на 15 діб.

За скоєння ДТП у стані сп’яніння штраф становить 34 тисячі гривень і арешт до 15 діб та позбавлення права керування на три роки. Раніше штраф за це був 20 тисяч.

Раніше термін розгляду справи за статтею 130 був три місяці, зараз його продовжили до року, тобто забрали змогу закриття справи по строку. Коли складаються адміністративні матеріали, то водію видають тимчасовий талон на право керування транспортним засобом, яким можна користуватися до 3 місяців. Якщо водій не притягнутий до відповідальності впродовж 3 місяців, тобто не розглянута ще справа, він має звернутися до органів національної поліції, щоб продовжити тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом ще на три місяці. Якщо пройде три місяці і він не звернеться до поліції , тоді буде порушення за частиною першою статті 126.

По статті 130 було багато питань щодо свідків чи понятих, яких важко було знайти в нічний час для проведення огляду водія на стан алкогольного сп’яніння. Зараз цю норму забрали. Тобто огляд водія на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння може проводитись без свідків, але поліцейські мають проводити відео-фіксацію. З моменту зупинки водія огляд проводиться за допомогою бодікамер поліцейського, потім ці матеріали долучають до адміністративних протоколів.

Раніше багато адміністративних справ за статтею 130 закривали по малозначності або передаючи матеріали на трудові колективи. Тепер ці правки забрали, тобто суди вже не зможуть закривати справи по малозначності або передавати їх розгляд на трудові колективи.

Богдан Шевчук зауважив на ще одній важливій зміні. Якщо раніше водія позбавляли на рік права керування, а за повторне порушення на три роки, то в результаті він був позбавлений права курування на три роки. Тепер же ці терміни будуть плюсуватися. Якщо водій перший раз був позбавлений на рік права керування за рішенням суду і впродовж року знову вчиняє порушення і суд приймає рішення його повторно позбавити права керування вже на три роки, то в результаті він буде позбавлений права керування на чотири роки. В сукупності водій може бути позбавлений права керування на 10 і більше років.