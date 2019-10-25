Нова тисячна банкнота входить до грошового обігу сьогодні. Нацбанк випустив близько п’яти мільйонів таких купюр.

Від сьогодні жителі краю можуть ними користуватися.

На новій тисячній банкноті зображений вчений і засновник Української академії наук Володимир Вернадський, на звороті – будівля Президії Національної академії наук України. Розмір банкноти – 75 на 160 міліметрів, – розповів заступник голови НБУ Олег Чурій. Серед ступенів захисту нової банкноти – водяний знак, рельєфні елементи для людей з порушенням зору, захисні стрічки. Олег Чурій запевнив, що нова банкнота інфляції не означає.

«Вихід нової тисячної банкноти є скоріше потребою сучасного ринку. Подальшого знецінення гривні це не означає. Наразі надруковано п’ять мільйонів таких купюр, далі вони випускатимуться, залежно від потреби».

Додамо, учора Кабінет Міністрів України переглянув курс долара у проекті державного бюджету на 2020-ий рік. Раніше він був встановлений у розмірі 28 гривень, відучора – 27 гривень.

Курс долара в Україні визначається ринком. Наразі його вартість коливається навколо 25 гривень за один долар. Втім, упродовж місяця простежується незначне просідання гривні перед валютою.

Софія Романська