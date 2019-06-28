В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції країни.

День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем, повідомляє УНІАН.

Зазначимо, що 28 червня – День Конституції – є єдиним державним святом, який закріплений у самій Конституції України.

Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року – на п’ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи в сесійній залі народні депутати все ж прийняли документ 315 голосами. В ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою у складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію. У той же день Конституція України набула чинності.

У ній передбачена жорстка процедура змін: для її зміни, залежно від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.