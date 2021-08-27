Національна комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) спільно з правоохоронними органами продовжують виявляти заклади, які нелегально надають азартні послуги. З початку серпня припинилася робота подібних клубів у Києві та області, Івано-Франківську та Вінниці.

Столичне угруповання

У столиці України припинено роботу мережі незаконних гральних закладів, ось які розташовувалися в нежитлових приміщеннях різних районів Києва. Керівником виявився 43-річний місцевий житель, якому допомагали в незаконному бізнесі три спільники 33-х, 35-ти і 42-х років. Крім них в обслуговуючий персонал входило ще семеро громадян, які виконували функції касирів, адміністраторів і охоронців.

В управлінні Нацполіції Києва повідомили про вилучення більше сотні комп’ютерних та 38 мобільних пристроїв, кредитні карти, флешки і пристойна сума грошей готівкою. Особи угруповання встановлені і вже проведені санкціоновані обшуки за місцем їх проживання. Злочинцям загрожують фінансові санкції розміром до 40 000 неоподатковуваних мінімумів з доходів громадян і кримінальна відповідальність, згідно з чинним законодавством.

В Івано-Франківську закриті три нелегальних ігрових зали

Поліція Івано-Франківська виявила і припинила роботу відразу трьох незаконних гральних залів. У підпільних приміщеннях виявлено гральне обладнання і записи з даними користувачів.

«Заклади були без вивісок і реклами, про їхню діяльність знало обмежене коло людей. Вилучено приблизно 150 комп’ютерних пристроїв, через які надавався доступ до ігор. Також знайдені відеозаписи, обліки відвідувачів і готівкові гроші», – повідомили в поліції Івано-Франківська.

Ігрові зали розміщувалися під конспірацією з веденням відеоспостереження. На даний момент, проводиться службове розслідування – організаторам загрожує штраф до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів, згідно зі статтею 203-2 ч.1 про «незаконне ведення азартної діяльності».

«Майстерне» казино у Вінниці

Співробітниками особливого призначення вінницької поліції припинено роботу нелегального залу на проспекті Коцюбинського обласного центру. Заклад приймав любителів азарту під маскуванням майстерні з виготовленню ключів.

На момент візиту правоохоронців у залі були присутні адміністратор і два гравці. В ході обшуків знайдено і конфісковано більше 20 комп’ютерів, ноутбуки та інші види мобільної техніки з доступом до азартних розваг. Організатор незаконного бізнесу встановлений, проводиться перевірка його причетності до інших нелегальних закладів гральної тематики на території області та сусідніх областей.

Місцеві жителі сповістили про підпільне VIP-казино в Таращі

За допомогою звичайних громадян міста Тараща (Київська область), вдалося запобігти діяльності ще одного підпільного грального закладу. Знаходився він у підвалі магазину, який торгує одягом.

У приміщення пропускалися користувачі після попереднього дзвінка по телефону. Під час обшуку виявлено та вилучено 10 одиниць комп’ютерної техніки, готівку і зошит із заповненою інформацією про контактні дані клієнтів.