Починаючи з завтрашнього дня, з 24 травня, в Україні розпочинається виборча кампанія.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Офіційна позиція ЦВК полягає в тому, що сьогодні, 23 травня, після опублікування закону про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, виборчий процес позачергових виборів народних депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року без прийняття ЦВК окремого рішення щодо її початку”, – зазначила Сліпачук.

При цьому вона додала, що у ЦВК залишається кредит довіри суспільства і міжнародного співтовариства, отриманий після проведення виборів президента України.

Нагадаємо, Указ Президента Володимира Зеленського “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті “Урядовий кур’єр” від 23 травня.