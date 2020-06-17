В Україні подовжать карантин до 31 липня, але він залишиться адаптивним.

Про це під час засідання уряду 17 червня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає ТСН.

“Враховуючи зростання кількості коронахворих, ми подовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року”, – заявив прем’єр.

Очільник уряду додав, що на засіданні розглянуть оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантинних заходів в окремих регіонах.

Загалом в Україні виявили 33 234 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 943 людей. За останню добу зафіксували 758 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 14 943.