Уряд повинен вжити заходів, аби припинити спекулятивне підняття цін у період карантину, адже багато українських сімей наближаються до межі бідності.

На цьому наголосив депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Мар’ян Козбур прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль 1».

– Значне підвищення цін у період карантину не стосується малого бізнесу, а тих спекулянтів, які намагаються лихварськими методами отримати надприбутки. Підприємці беруть продукцію, ставлять відсоток та живуть за рахунок цього. Ціна формується вільно, тому потрібно, аби держава вплинула на постачальників й змусила їх не оцінювати свій товар у космічні суми. Насамперед вжити заходів повинен уряд, як роблять у розвинених закордонних державах. Це – фінансова подушка безпеки для малого бізнесу, безвідсоткові кредити та урядові програми фінансової підтримки малого бізнесу, пом’якшення податків. В Україні податкові зміни на час карантину мають рекомендаційний характер, це питання центральна влада повністю переклала на плечі місцевого бюджету, а з держбюджету кошти ніяк не збираються компенсувати, – пояснив Мар’ян Козбур.

Свободівець також зазначив, що уряд повинен піти на зустріч малому та середньому бізнесам, адже пристосуватися до нових умов діяльності може не кожен.

– Бажаю підприємцям стійкості. Ми бачимо, як частина з них починає працювати в інтернеті, на доставку. Сподіваємося, що уряд таки піде на зустріч малому та середньому бізнесу, бо за рахунок нього тримається економіка держави, – додав Мар’ян Козбур.