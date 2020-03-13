Інфікована коронавірусом Covid-19 71-річна жителька Радомишля (Житомирська область) у п’ятницю, 13 березня, померла.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України в Telegram-каналі “Коронавірус_інфо”.

“МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла”, – йдеться в повідомленні.

МОЗ України висловило співчуття рідним.

Також про смерть жінки повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

“На жаль, перший померлий від Covid-19… Житомирська область”, – повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я України Ольга Голубовська на сторінці у Facebook.

Джерело: Інтерфакс-Україна