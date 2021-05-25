У Кабміні переглянули епідемічне зонування. Відтак Тернопільщина далі перебуватиме у “жовтій” карантинній зоні. Попри зниження захворюваності, в області реєструють важкі випадки COVID-19.

Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на Тернопільщині зараз не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем. Відсоток від епідемічного порогу в області становить 82,5%. Рівень госпіталізацій становить 20,9 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 – 17,4% при граничному показнику 65%.

Додамо, в Україні на “помаранчевому” рівні епіднебезпеки перебуває лише Донецька область. Майже в усіх областях фіксують стабілізацію рівня захворюваності. Доки триватиме епідемічне “затишшя”, покаже час.